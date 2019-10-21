Роскомнадзор хочет блокировки на YouTube репортажа о шествии "Нет капитуляции" в Харькове

21 октября, 2019, 18:52

Роскомнадзор направил жалобу в администрацию хостинга YouTube из-за видеоматериала UA: ХАРЬКОВ от 14 октября под названием "Шествие "Нет капитуляции" к маршу Защитников Украины"

Об этом в своем письме редакции сообщила Служба поддержки YouTube, сообщает Общественное.

По мнению Роскомнадзора, репортаж о марше защитников Украины нарушает российский закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации"

Так, в своем письме к YouTube Роскомнадзор определяет материал как таковой, что "содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (общественных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка",

"Если вы не удалите контент, Google может быть вынужден заблокировать контент", - предупредила команда поддержки YouTube.

Продюсер Анна Силаева прислала ответ Службе поддержки YouTube: "Законы Российской Федерации (страны-агрессора, что признано международным сообществом) не распространяются и не действуют на территории независимого государства Украина. Также не имеют полномочий на территории Украины государственные органы РФ. Видеоматериал, на который поступила жалоба, является информационным сюжетом регионального Общественного вещателя Украины и не нарушает никаких законов Украины, авторских прав и правил сообщества Youtube".

Марш защитников в Харькове провели ко Дню защитника Украины, Празднику Покровы и Дню украинского казачества. Участники акции прошли от площади Конституции к памятнику Шевченко. Во время шествия держали флаги Украины, политической партии "Правый сектор", общественной организации "Фрайкор".