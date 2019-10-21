"Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина": НАПК выявило нарушения в отчетах 58 политпартий

21 октября, 2019, 16:47

НАПК завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

58 выводов содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

"В отчетах политических партий, вошедших в Верховную Раду Украины IХ созыва и имеют соответствующие депутатские фракции, выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Протоколы об административных правонарушениях будут составлены уполномоченными лицами Национального агентства на физических лиц-взносодателей" , - отметила член НАПК, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Информация о выявленных нарушениях также содержится в выводах таких политических партий: "Пчела", "Белая Церковь вместе", "Возрождение Украины", "Власть народа", "Воля", "Всеукраинское объединение "Вольность и справедливость", "Всеукраинское соединение "Громада", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Общественное движение "Народный контроль", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Гражданская позиция", "Гражданское движение "Волна", "Гражданский союз", "Демальянса (Демократический альянс)", "Единственная сила", "За конкретные дела", "За Украину!", "Коммунистическая партия Украины "," Конгресс украинских националистов "," Контроль. Порядок. Справедливость"," Лейбористская партия Украины "," Либерально-демократическая партия Украины "," Народно-трудовой союз Украины "," Национальный корпус "," Наши "," Наш край "," Объединение "Самопомич", "Партия ветеранов Афганистана "," партия защитников Отечества ","Партия национального возрождения","Партия поляков Украины","Партия Шария", "Патриот ", "Поруч"," Правый сектор "," Право народа "," Радикальная партия Олега Ляшко " , "Республиканская платформа", "Ридне мисто", Движение новых сил Михаила Саакашвили "Сила и честь", "Сила людей", "Семья", "Славянская партия", "Соборность " , "Социал-демократическая партия Украины (Объединенная)", "Социалисты", "Социал-патриотическая ассамблея славян", "Настоящие действия", "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко", "Украинская морская партия Сергея Кивалова", "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью "," Украинская стратегия Гройсмана "," 5.10 ".

Всего за второй квартал 2019 г. в Национальное агентство поступили 269 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в отчетах 78 политических партий выявлены нарушения.