"Карпаты" установили позорный антирекорд в чемпионате Украины

21 октября, 2019, 16:04

На счету футболистов львовских "Карпат" 87 красных карточек за всю историю выступлений команды в элитном дивизионе чемпионата Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

В субботу был сыгран 11-й тур чемпионата Украины по футболу, в частности на Западной Украине провели местное дерби между "Карпатами" и "Львовом", которое завершилось со счетом 0:0.

Стоит отметить красную карточку для футболиста "Карпат" Назара Вербного, которую он получил на 44-й минуте, из-за грубой игры. Это изъятие является для львовян 87-м в истории выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины, что является абсолютным антирекордом.

Благодаря изъятию Вербного "Карпаты" перегнали по количеству удалений "Днепр", у которого 86 красных карточек за историю чемпионата Украины.