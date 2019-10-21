 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" установили позорный антирекорд в чемпионате Украины

"Карпаты" установили позорный антирекорд в чемпионате Украины


фото: fckarpaty.com
На счету футболистов львовских "Карпат" 87 красных карточек за всю историю выступлений команды в элитном дивизионе чемпионата Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

В субботу был сыгран 11-й тур чемпионата Украины по футболу, в частности на Западной Украине провели местное дерби между "Карпатами" и "Львовом", которое завершилось со счетом 0:0.

Стоит отметить красную карточку для футболиста "Карпат" Назара Вербного, которую он получил на 44-й минуте, из-за грубой игры. Это изъятие является для львовян 87-м в истории выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины, что является абсолютным антирекордом.

Благодаря изъятию Вербного "Карпаты" перегнали по количеству удалений "Днепр", у которого 86 красных карточек за историю чемпионата Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать