"Карпаты" установили позорный антирекорд в чемпионате Украины
21 октября, 2019, 16:04
На счету футболистов львовских "Карпат" 87 красных карточек за всю историю выступлений команды в элитном дивизионе чемпионата Украины
Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
В субботу был сыгран 11-й тур чемпионата Украины по футболу, в частности на Западной Украине провели местное дерби между "Карпатами" и "Львовом", которое завершилось со счетом 0:0.
Стоит отметить красную карточку для футболиста "Карпат" Назара Вербного, которую он получил на 44-й минуте, из-за грубой игры. Это изъятие является для львовян 87-м в истории выступлений в элитном дивизионе чемпионата Украины, что является абсолютным антирекордом.
Благодаря изъятию Вербного "Карпаты" перегнали по количеству удалений "Днепр", у которого 86 красных карточек за историю чемпионата Украины.
- Напомним, 18 октября в первом матче 11-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" поглумился над коваливским "Колосом" и забил 6 голов.
- 19 октября "Карпаты" и "Львов" сыграли вничью в матче с двумя удалениями и пенальти.
- Также в 11-м туре "Заря" на своем поле победила "Десну" , уступая после первого тайма.
- Кроме этого, "Мариуполь" победил "Днепр-1" на своем поле.
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