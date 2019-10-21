"Без существенных изменений": синоптик Диденко спрогнозировала погоду на неделю
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Ситуация без изменений: антициклон, без осадков, туман, который может укрепиться. Это опасно для людей с бронхо-легочными болезнями", - отметила Диденко.
По ее прогнозам, температура воздуха будет высокая, но в случаях, когда туман задержится до середины дня, он не даст столбикам термометра повысится.
В Киеве без осадков, туман, +20. При туманах может быть на несколько градусов ниже.
Наталья Диденко также прокомментировала информацию о том, что над крупными городами облаком концентрируются вредные выбросы:
"Сейчас ходят слухи о концентрации вредных выбросов над городами. Этот вопрос к специалистам и экологам. Такому зависанию вредных примесей способствует и синоптическая ситуация. Долгое время погоду Украины определяет антициклон, для которого характерный воздух и отсутствие ветра. Если над определенной территорией долгое время идет такая синоптическая ситуация, нет перемешивания, происходит зависание вредных примесей. На капельках тумана оседают эти примеси. Поэтому я советую не жечь листья ", - пояснила она.
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