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Espreso.tvОбществоПутин и Макрона обсудили возможность встречи в "нормандском" формате

Путин и Макрона обсудили возможность встречи в "нормандском" формате

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность встречи лидеров стран "нормандского" формата по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Стороны договорились, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Во время разговора Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений, снова назвав российскую агрессию на Донбассе "внутриукраинским кризисом".

Российский президент также потребовал отвода украинских войск в районах Золотого и Покровского и имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

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