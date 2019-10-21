Путин и Макрона обсудили возможность встречи в "нормандском" формате
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Стороны договорились, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.
Во время разговора Путин подчеркнул безальтернативность Минских соглашений, снова назвав российскую агрессию на Донбассе "внутриукраинским кризисом".
Российский президент также потребовал отвода украинских войск в районах Золотого и Покровского и имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".
- Напомним, несколькими днями ранее Путин потребовал имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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