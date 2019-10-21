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Espreso.tvОбществоПутин назначил переданного России в обмен на украинских политзаключенных Вышинского членом совета по правам человека

Путин назначил переданного России в обмен на украинских политзаключенных Вышинского членом совета по правам человека

Владимир Путин ввел главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", в состав совета по правам человека

Об этом сообщает ТАСС.

"Президент РФ Владимир Путин ввел в состав совета по развитию гражданского общества и правам человека четырех новых участников, в том числе Кирилла Вышинского", - говорится в сообщении.

7 октября Вышинского назначили исполнительным директором МИА "Россия сегодня".

7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву. 6 сентября адвокат россиян, находившихся в Украине, Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц из обменного списка.

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