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Espreso.tvОбществоПравительство уволило все руководство морской госадминистрации

Правительство уволило все руководство морской госадминистрации


фото: ports.com.ua
Кабинет министров Украины уволил всех руководителей Государственной службы морского и речного транспорта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На основании моего представления сегодня правительством уволено все руководство морской Государственной администрации (Государственной службы морского и речного транспорта): Петренко Дмитрия - с должности председателя Морской администрации, Баринова Дмитрия - с должности первого заместителя председателя Морской администрации, Балибердина Дмитрия - с должности заместителя Морской администрации ", - написал Криклий.

На должность председателя Морской администрации будет объявлен конкурс.

 

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