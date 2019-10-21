Правительство уволило все руководство морской госадминистрации

21 октября, 2019, 11:38

Кабинет министров Украины уволил всех руководителей Государственной службы морского и речного транспорта

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На основании моего представления сегодня правительством уволено все руководство морской Государственной администрации (Государственной службы морского и речного транспорта): Петренко Дмитрия - с должности председателя Морской администрации, Баринова Дмитрия - с должности первого заместителя председателя Морской администрации, Балибердина Дмитрия - с должности заместителя Морской администрации ", - написал Криклий.

На должность председателя Морской администрации будет объявлен конкурс.