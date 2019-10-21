Посольство РФ в Праге отрицает заявления о российской шпионской сети в Чехии

21 октября, 2019, 17:23

В России говорят, что заявления о разоблачении деятельности агентурной сети ФСБ "не имеют ничего общего с действительностью"

Об этом сообщает "Интерфакс".

Посольство РФ в Праге заявило, что заявление руководителя Службы безопасности и информации Чехии (BIS) о разоблачении деятельности российской шпионской сети на территории страны не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее в понедельник глава BIS Михал Куделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге и связана с российской разведкой.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - сказал он в чешском парламенте.

Куделка также сказал, что эта сеть была частью большей структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, он не стал называть эти страны.

В декабре 2018 г. BIS обнародовала ежегодный доклад, в котором утверждалось, что Россия и Китай в 2017 году усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. По версии авторов доклада, Москва для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.

В Чехии разоблачили российскую шпионскую сеть , действовавшую через посольство РФ в Праге