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Espreso.tvОбществоПосле обысков киберполиции у украинца исчезло биткоинов на $7,4 тыс.

После обысков киберполиции у украинца исчезло биткоинов на $7,4 тыс.


фото: reuters
Следователей киберполиции подозревают в краже криптовалюты с электронного кошелька, который изъяли у подозреваемого в рамках дела о мошенничестве

Об этом сообщает InternetUA.

Так, 15 января прокурором Харьковской местной прокуратуры № 2 совместно с сотрудниками Слободского управления киберполиции был проведен обыск у одного из возможных фигурантов дела о мошенничестве, во время которого был изъят его мобильный телефон.

Через полчаса после окончания обыска, в 15:33, из кошелька обыскиваемого неустановленными лицами был осуществлен перевод биткоинов в количестве 2,043 неизвестным электронный кошелек. Это чуть меньше $7400 на тот момент, пишет Ain .

Согласно результатам следственного эксперимента, вход в аккаунт и соответствующие операции возможны исключительно при помощи мобильного телефона потерпевшего, который был защищен уникальной системой двухфакторной аутентификации.
Согласно материалам уголовного производства, к указанному уголовному преступлению могут быть причастны такие сотрудники Слободского УК ГКП ЧП Украины в Харьковской области: заместитель начальника отдела, старший инспектор отдела, старший инспектор отдела, инспектор отдела.

На данный момент следователи Государственного бюро расследований получили доступ к информации от мобильных операторов, чтобы установить, где находился телефон в момент снятия биткоинов со счета.

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