Под видом секонд-хенда для детдомов брендовые вещи: Нефедов рассказал о "сером" импорте на таможне

21 октября, 2019, 11:57

Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи: везут, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефедов в Facebook.

"Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи. Везете, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи, которые совершенно не соответствуют тому, на что данное разрешение. Вот подобную партию задержали на прошлой неделе на Ягодине. Наказание - конфискация и штраф 100% стоимости ", - рассказал Нефедов.

По его словам, новая таможня будет создавать электронный реестр получателей и отправителей, делать сверки с другими странами (не выехало ли оно оттуда как коммерческая партия), а также думать, как проверять, что оно дошло до людей, у которых действительно была эта потребность, "а не был ли перепродан из детдома».