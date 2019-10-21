Под видом секонд-хенда для детдомов брендовые вещи: Нефедов рассказал о "сером" импорте на таможне
Об этом сообщил глава таможни Максим Нефедов в Facebook.
"Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи. Везете, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи, которые совершенно не соответствуют тому, на что данное разрешение. Вот подобную партию задержали на прошлой неделе на Ягодине. Наказание - конфискация и штраф 100% стоимости ", - рассказал Нефедов.
По его словам, новая таможня будет создавать электронный реестр получателей и отправителей, делать сверки с другими странами (не выехало ли оно оттуда как коммерческая партия), а также думать, как проверять, что оно дошло до людей, у которых действительно была эта потребность, "а не был ли перепродан из детдома».
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