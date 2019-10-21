 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод видом секонд-хенда для детдомов брендовые вещи: Нефедов рассказал о "сером" импорте на таможне

Под видом секонд-хенда для детдомов брендовые вещи: Нефедов рассказал о "сером" импорте на таможне

Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи: везут, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефедов в Facebook.

"Одна из схем завоза серого импорта - под видом гуманитарной помощи. Везете, якобы, секондхенд для детдомов, а на самом деле - новые брендовые вещи, которые совершенно не соответствуют тому, на что данное разрешение. Вот подобную партию задержали на прошлой неделе на Ягодине. Наказание - конфискация и штраф 100% стоимости ", - рассказал Нефедов.

По его словам, новая таможня будет создавать электронный реестр получателей и отправителей, делать сверки с другими странами (не выехало ли оно оттуда как коммерческая партия), а также думать, как проверять, что оно дошло до людей, у которых действительно была эта потребность, "а не был ли  перепродан из детдома».

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать