Победитель конкурса на уполномоченного по государственному языку прокомментировал слова Гончарука о "поиске человека" на эту должность

21 октября, 2019, 21:57

Тарас Кремень, который по конкурсу должен стать уполномоченным по защите государственного языка, прокомментировал заявление премьер-министра Гончарука о том, что Кабмин ищет человека на эту должность

Это он сделал в эфире Еспресо.TV.

"Сегодняшнее заявление премьер-министра меня, мягко говоря, удивило, потому что, с одной стороны, он знает процедуру и как глава правительства должен обладать законом Украины о защите государственного языка, одновременно его примерное представление о том, какой должна быть процедура, удивило не только меня, но и украинское общество. Во-первых, четко определены победители конкурса, проведенного в соответствии с законом Украины. С другой стороны, Кабмин должен процедурно утвердить большинством от состава Кабинета Министров. К большому сожалению, этого не произошло, комментариев никаких я не услышал", - сказал Кремень.

Он сказал, что общество обеспокоено отсутствием финансирования государственного языка.

"Общественные организации и проукраинские силы хотят понимать, почему, с одной стороны, не утвержден Уполномоченный и не заложены средства на финансирование учреждения на 2020 год. Почему нет средств на финансирование Национальной комиссии по вопросам правописания, также законом предусмотрены средства на бесплатные курсы украинского языка, это касается 2020 года, и это проблема чрезвычайно важна и чувствительна для украинского общества", - заявил Кремень.

Он также не понимает, какие риски стоят перед правительством, если так относятся к этому вопросу.

"Я тогда хочу услышать позицию и господина Бородянского, потому что это вопрос номер 1 для общества, каким образом будет реализована государственная политика в области языка, культуры, каким образом будет повышаться уровень владения государственным языком, каким образом будем защищать закон Украины и конституционную норму, или это риски, это опасение, сигнал украинскому обществу, что никакой поддержки не будет ", - сказал Кремень.

Он хочет верить, что реакция и премьера, и министра культуры будет очевидной, объективной и профессиональной. Поэтому надеется, что просто надо иметь выдержку.