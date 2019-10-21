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Espreso.tvОбществоПатрульные катера Island из США уже прибыли в Одессу

Патрульные катера Island из США уже прибыли в Одессу

Два патрульных катера ВМС ВСУ "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже в порту в Одессе

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .

Отмечается, что сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами прибыл в акватории одесского порта утром понедельника, 21 октября.

В 8:30 он прошел Воронцовский маяк и ровно в 9:00 пришвартовался в каботажных гавани Одесского морского порта.

Патрульные катера типа "Айленд" (англ. "Island") - это класс быстроходных патрульных катеров для Береговой охраны США, предназначен для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

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