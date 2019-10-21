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Espreso.tvСпортНаставник "Шахтера" Каштру признался, что ему все труднее выбирать стартовый состав

Наставник "Шахтера" Каштру признался, что ему все труднее выбирать стартовый состав


фото: shakhtar.com
Перед противостоянием в Лиге чемпионов против хорватского "Динамо" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру похвастался глубиной состава

Об этом сообщает sport.ua.

На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 3-го тура Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо", главный тренер "горняков" Луиш Каштру похвастался широким выбором кадров и глубиной состава.

"У каждой команды есть стартовый состав. Но есть огромное количество игроков, которые работают и пытаются получить свое игровое время. Я очень доволен своими ребятами, они хорошо себя показывают. Мы анализируем их работу после каждой тренировки. Мне все сложнее и сложнее выбирать стартовый состав на матчи. Но это очень хорошо, ведь ребята показывают отличную игру ", - признался португальский специалист.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет 22 октября, против загребского "Динамо" (Хорватия).

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