Наставник "Шахтера" Каштру признался, что ему все труднее выбирать стартовый состав
Об этом сообщает sport.ua.
На предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече 3-го тура Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и хорватским "Динамо", главный тренер "горняков" Луиш Каштру похвастался широким выбором кадров и глубиной состава.
"У каждой команды есть стартовый состав. Но есть огромное количество игроков, которые работают и пытаются получить свое игровое время. Я очень доволен своими ребятами, они хорошо себя показывают. Мы анализируем их работу после каждой тренировки. Мне все сложнее и сложнее выбирать стартовый состав на матчи. Но это очень хорошо, ведь ребята показывают отличную игру ", - признался португальский специалист.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет 22 октября, против загребского "Динамо" (Хорватия).
- Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов заявил, что судьбу матча против "Аталанты" решили футболисты, которые вышли на замену.
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
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