НАПК возьмется за декларации антикоррупционеров: Новак рассказала о перезапуске органа

21 октября, 2019, 12:54

Исполняющая обязанности председателя НАПК анонсировала обновление работы агентства

Об этом сообщила Наталья Новак во время брифинга, передает Еспресо.TV .

По ее словам, сейчас стоит задача перезапустить работу НАПК, ведь агентство не может работать, пока будет проведен конкурс.

"Агентство должно выполнять свои полномочия, но должно работать гораздо эффективнее, чем это делал предыдущий состав. Наша задача - промониторить, изучить как можно больше деклараций. Мы хотим сделать акцент не просто на все декларации, а отбирать именно те декларации, где есть наибольшие риски коррупции , что позволит нам гораздо быстрее очистить власть ", - отметила Новак.

Она подчеркнула, что НАПК должно работать вместе с другими антикоррупционными органами власти: в частности НАБУ и прокуратурой.

"Мы знаем, что сейчас идет очистка прокуратуры, мы знаем, является переформатирование судов и мы должны именно смотреть те декларации, где есть должностные лица, которые призваны бороться с коррупцией. Потому что, если коррупционер находится и этих органах, это означает, что никакой борьбы с коррупцией не будет ", - отметила и.о. председателя НАПК.

Она сообщила, что агентство получило доступ к реестрам, что должен сделать работу более эффективной и быстрой. Новак надеется, что граждане Украины будут сознательными и предоставлять действительную информацию, подтвержденную фактами, а не будут решать "вопрос личных разборок и личных определенных целей".

"Поэтому я думаю, мы должны показать эффективную работу, чтобы действительно мы сдвинулись вперед в направлении борьбы с коррупцией. Поэтому шо много разговоров о коррупции, а воз и ныне там. Поэтому именно правительство и принял такое решение, а Рада приняла закон для того, чтобы мы могли показать результат ", - подытожила Новак.