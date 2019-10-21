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Espreso.tvОбществоНадо осуществлять переоснование государства, - Бессмертный

Надо осуществлять переоснование государства, - Бессмертный


фото: berdychiv.in.ua
Необходимо менять модель государства, учитывая угрозы конфликтов разного уровня

Об этом бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил во время круглого стола, передает Еспресо.TV.

"Вопросы внешней политики должны носить характер формирования определенного блока. Имея целью вступление в НАТО, первой задачей этого блока должно быть сдерживание через силу продвижения агрессивных действий РФ в Европу. Речь идет не только о вооружении, но и информационной атаке и диверсионно-разведывательных группах. Украина с этим уже столкнулась", - отметил дипломат.

По его словам, Украине необходимы инициативы, которые касались формирования системы безопасности стран межморья (концепция партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей): это, по мнению Бессмертного, позволит Украине поднять вопрос устава ООН по формированию военно-штабной системы управления и национальных единиц армии для формирования войск ООН.

"Внутри страны, кроме разработки законов, которые бы касались процессов реинтеграции Крыма и Донбасса, надо осуществлять переоснование государства. Мир от политики" апгрейд "переходит к политике противостояния. Существуют угрозы конфликтов разного уровня. Мы не готовы к этому. Переоснование надо делать на новую модель вызовов, которые возникли ", - пояснил политик.

 

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