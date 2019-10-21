На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Тарас Кутовой
21 октября, 2019, 18:12
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области разбился гражданский вертолет "Робинсон-44"
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщение об аварии поступило в ГСЧС в 16:00. Авария произошла вблизи с. Тарасенково Оржицкого района. Вертолет направлялся из Киева.
В результате падения вертолета погиб один человек.
Экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что погибший - экс-нардеп VII и VIII созывов, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана Тарас Кутовой.
"Трагически погиб Тарас Кутовой ... Покойся с миром, друг ..." - написал Розенко.
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