На новогодние праздники YanAir запустит 12 дополнительных рейсов из Украины в Грузию

21 октября, 2019, 19:48

Авиакомпания YanAir Airlines на новогодние праздники выполнит 12 дополнительных рейсов из Киева и Харькова в Батуми, а также из Киева в Тбилиси

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Центре развития туризма Украины со ссылкой на YanAir отметили, что шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Батуми, два по маршруту Харьков-Батуми, а также четыре из Киева в Тбилиси будут осуществлены с 26 декабря до 5 января 2020 года.

Стоимость билетов из Киева в Тбилиси составит 6 тыс. грн, из Киева в Батуми - 4,9 тыс. грн в обе стороны, включая багаж и питание на борту.

"Уже второй год подряд в Батуми во время новогодних праздников температура достигает + 18-20 градусов, а в горах в 90 км от города уже можно кататься на лыжах, поэтому уверен, что дополнительные авиарейсы будут популярными среди украинских туристов", - приводит Центр развития туризма Украины слова коммерческого директора YanAir Тараса Стригуненко.

По данным Департамента туризма и курортов Аджарии, в 2019 году в регионе ожидается увеличение украинских туристов на 25-28% по сравнению с 2018 годом. Украина по итогам года войдет в пятерку стран, откуда прибывает больше всего туристов в Батуми.