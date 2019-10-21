На новогодние праздники YanAir запустит 12 дополнительных рейсов из Украины в Грузию
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В Центре развития туризма Украины со ссылкой на YanAir отметили, что шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Батуми, два по маршруту Харьков-Батуми, а также четыре из Киева в Тбилиси будут осуществлены с 26 декабря до 5 января 2020 года.
Стоимость билетов из Киева в Тбилиси составит 6 тыс. грн, из Киева в Батуми - 4,9 тыс. грн в обе стороны, включая багаж и питание на борту.
"Уже второй год подряд в Батуми во время новогодних праздников температура достигает + 18-20 градусов, а в горах в 90 км от города уже можно кататься на лыжах, поэтому уверен, что дополнительные авиарейсы будут популярными среди украинских туристов", - приводит Центр развития туризма Украины слова коммерческого директора YanAir Тараса Стригуненко.
По данным Департамента туризма и курортов Аджарии, в 2019 году в регионе ожидается увеличение украинских туристов на 25-28% по сравнению с 2018 годом. Украина по итогам года войдет в пятерку стран, откуда прибывает больше всего туристов в Батуми.
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