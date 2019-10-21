На Киевщине перевернулась бетономешалка и влетела в здание сельсовета

21 октября, 2019, 15:33

Под Киевом, в Киево-Святошинском районе, в селе Вита-Почтовая перевернулась бетономешалка и врезалась в здание сельсовета

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Автопроисшествие произошло на улице Боярской.

Отмечается, что бетономешалка двигалась по улице Боярской, как вдруг со стоянки супермаркета выехал китайский внедорожник Great Wall Hover, который не уступил дорогу.

Руководитель грузовика пытался избежать столкновения, однако по касательной задел "китайца", после чего бетономешалка перевернулась на бок и остановилась в стене здания сельсовета.

В деформированной кабине грузовика зажало водителя, поэтому пришлось вызывать спасателей, которые в течение часа освободили пострадавшего из металлического "капкана". С травмой ноги его госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.