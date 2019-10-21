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Espreso.tvОбществоНа границе с Польшей задержали рейсовый автобус, набитый 2 тоннами контрабанды

На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, набитый 2 тоннами контрабанды


фото: dps.gov.ua
Пограничники обнаружили скрытую перевозку товаров через государственную границу в пункте пропуска "Шегини"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В пункте пропуска "Шегини" сотрудники ГНСУ направили рейсовый автобус "Перемышль - Ивано-Франковск" на углубленный осмотр.

Через некоторое время погранично-таможенная группа в салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружила 2219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований.

Товары установленным порядком переданы представителям ГФС.

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