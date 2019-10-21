На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, набитый 2 тоннами контрабанды
21 октября, 2019, 15:30
Пограничники обнаружили скрытую перевозку товаров через государственную границу в пункте пропуска "Шегини"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В пункте пропуска "Шегини" сотрудники ГНСУ направили рейсовый автобус "Перемышль - Ивано-Франковск" на углубленный осмотр.
Через некоторое время погранично-таможенная группа в салоне, багажном отделении и под сиденьями транспортного средства обнаружила 2219 кг и 120 литров продуктов питания различных наименований.
Товары установленным порядком переданы представителям ГФС.
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