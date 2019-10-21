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Espreso.tvОбществоKyiv not Kiev: Международная ассоциация воздушного транспорта начала правильно писать название столицы Украины

Kyiv not Kiev: Международная ассоциация воздушного транспорта начала правильно писать название столицы Украины

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv

Об этом сообщила официальная страница кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv.", - говорится в сообщении.

Также там было поздравление с международным днем авиадиспетчера и благодарность всем, кто принял участие в #KyivnotKiev.

"Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в твите.

 

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