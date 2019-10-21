Kyiv not Kiev: Международная ассоциация воздушного транспорта начала правильно писать название столицы Украины
Об этом сообщила официальная страница кампании МИД #CorrectUA в Twitter.
"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv.", - говорится в сообщении.
Также там было поздравление с международным днем авиадиспетчера и благодарность всем, кто принял участие в #KyivnotKiev.
"Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в твите.
Поздравляем с Международным днем авиадиспетчера!- #CorrectUA (@CorrectUA) 20 октября 2019
Спасибо всем аэропортам и авиаперевозчикам за #KyivNotKiev !
Особенно благодарны @IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv .
Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике! pic.twitter.com/lRv2d3VuSh
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