Кибербезопасность, реабилитация военных и реформы военного образования: Украина и Эстония усилят оборонное сотрудничество
Об этом сообщает "Правительственный квартал".
21 октября состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с эстонской делегацией во главе с министром обороны Эстонской Республики господином Юри Луйком.
"Эстония является надежным партнером и другом Украины. Это страна, которая поддерживает нас как политически, так и в сфере обороны. Мы надеемся на усиление военного сотрудничества между нашими странами", - отметил Загороднюк.
Основной темой встречи стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах организации территориальной обороны и кибербезопасности.
Среди прочего в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реабилитации раненых украинских военных и реформирования системы медицинского обеспечения.
Министр обороны Украины отметил важность усиления сотрудничества в реформировании украинского военного образования.
"Во время встречи Андрей Загороднюк заверил иностранных гостей в неизменности евроатлантического курса Украины, а также проинформировал о ходе реформирования и дальнейших шагах ведомства в усилении обороны и возможностей Вооруженных Сил Украины в соответствии с принципами и подходами Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.
Стороны отметили необходимость обмена опытом, учитывая общие вызовы и угрозы, стоящие перед обеими странами.
Министр обороны Эстонии заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке территориальной целостности и независимости Украины, а также выразил надежду на продолжение эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
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