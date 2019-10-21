Курды забросали овощами американских военных, которые выходят из Сирии (ВИДЕО)
Как отмечает CNN, это самый большой вывод американских войск из Сирии.
Бронетранспортеры, на многих из которых развевались американские флаги, пересекли сирийско-иракскую границу и направились в сторону Мосула, хотя точное назначение неизвестно.
Во время прохода на сирийской территории американскую бронетехнику забросали гнилыми овощами. Сирийские курды также выкрикивали оскорбления и показывали агрессивные жесты в направлении конвоя, как видно на видео курдского агентства Hawar (ANHA).
Niştecihên # Qamişlo bi bacanan vekişîna hêzên amerîkî protesto kirin #Rojava pic.twitter.com/tXcsjYegUO- Rûdaw Kurdî (@RudawKurdi) October 21 2019
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные, которые вместе с курдскими формированиями боролись против террористической угрозы Исламского государства в Сирии, будут передислоцированы в западный Ирак, в то время как некоторые из них временно останутся в Сирии для защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ.
По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп может оставить в восточной Сирии около 200 американских военных для противодействия угрозе со стороны ИГИЛ. По официальным данным, численность американского контингента на территории Сирии составляет около 1000 солдат.
В начале октября 2019 г. президент США объявил о выводе из Сирии всех 1000 американских военнослужащих. Этот шаг многими в Вашингтоне и в мире был расценен как предательство верных союзников-курдов, которые много лет боролись против ИГИЛ на стороне возглавляемой США международной коалиции.
Сразу после решения Белого дома сократить американский контингент Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии.
«Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
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