Курды забросали овощами американских военных, которые выходят из Сирии (ВИДЕО)

21 октября, 2019, 17:02

В понедельник, 21 октября, конвой из сотен машин с американскими солдатами и военной техникой въехал на территорию Ирака

Как отмечает CNN, это самый большой вывод американских войск из Сирии.

Бронетранспортеры, на многих из которых развевались американские флаги, пересекли сирийско-иракскую границу и направились в сторону Мосула, хотя точное назначение неизвестно.

Во время прохода на сирийской территории американскую бронетехнику забросали гнилыми овощами. Сирийские курды также выкрикивали оскорбления и показывали агрессивные жесты в направлении конвоя, как видно на видео курдского агентства Hawar (ANHA).

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные, которые вместе с курдскими формированиями боролись против террористической угрозы Исламского государства в Сирии, будут передислоцированы в западный Ирак, в то время как некоторые из них временно останутся в Сирии для защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ.

По данным The New York Times, президент США Дональд Трамп может оставить в восточной Сирии около 200 американских военных для противодействия угрозе со стороны ИГИЛ. По официальным данным, численность американского контингента на территории Сирии составляет около 1000 солдат.

В начале октября 2019 г. президент США объявил о выводе из Сирии всех 1000 американских военнослужащих. Этот шаг многими в Вашингтоне и в мире был расценен как предательство верных союзников-курдов, которые много лет боролись против ИГИЛ на стороне возглавляемой США международной коалиции.

Сразу после решения Белого дома сократить американский контингент Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии.

«Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).