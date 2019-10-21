ГПУ планирует создать департамент по делам Майдана, - Чумак
Об этом в интервью Цензор.НЕТ. рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.
Он заявил, что в ГПУ хотят, чтобы следователи, работающие над делами Майдана, частично перешли в ГБР, потому что там необходимо создать подразделение, которое бы продолжило расследование.
"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованием дел Майдана. И туда пойдут те самые процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следователей из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди. Я никогда не забывал о делах Майдана, поэтому Горбатюк ежедневно у меня в кабинете", - рассказал Чумак.
Отвечая на вопрос, когда народ услышит имена тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, Чумак ответил: "Если бы я был политиком, мог бы пофантазировать и сказать, что наверняка заказчиком является тот, этот или другой. Это было бы легко. Кому было выгодно? Раз, два, три, четыре. На этой должности я перестаю быть интересным для журналистов, потому что не даю прямых ответов на прямые вопросы, говорю, что мне этого не позволяет профессиональная этика и закон. Я хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".
По словам заместителя генпрокурора, подозрения в расстрелах на Майдане объявят в ближайшее время: "Мы работаем над этим. Поверьте".
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Виктор Чумак заявил, что военную прокуратуру можно реформировать за три месяца .
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