ГПУ планирует создать департамент по делам Майдана, - Чумак

21 октября, 2019, 19:13

Генеральная прокуратура Украины планирует создать специальный департамент с процессуальным руководством расследованиями дел Майдана

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. рассказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Он заявил, что в ГПУ хотят, чтобы следователи, работающие над делами Майдана, частично перешли в ГБР, потому что там необходимо создать подразделение, которое бы продолжило расследование.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованием дел Майдана. И туда пойдут те самые процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следователей из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди. Я никогда не забывал о делах Майдана, поэтому Горбатюк ежедневно у меня в кабинете", - рассказал Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155034

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155034

Отвечая на вопрос, когда народ услышит имена тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, Чумак ответил: "Если бы я был политиком, мог бы пофантазировать и сказать, что наверняка заказчиком является тот, этот или другой. Это было бы легко. Кому было выгодно? Раз, два, три, четыре. На этой должности я перестаю быть интересным для журналистов, потому что не даю прямых ответов на прямые вопросы, говорю, что мне этого не позволяет профессиональная этика и закон. Я хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По словам заместителя генпрокурора, подозрения в расстрелах на Майдане объявят в ближайшее время: "Мы работаем над этим. Поверьте".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155034