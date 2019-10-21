ФСБ заставляет провайдеров следить за проукраинскими крымчанами в соцсетях, - СБУ
Об этом сообщает контрразведка СБУ.
Отмечается, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Основная задача - это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова.
Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике РФ местных жителей.
"При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций", - сообщила контрразведка.
Установлено, в частности, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер главного управления СБУ в АР Крым Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.
Переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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