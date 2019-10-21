Елена Зеленская в Японии ознакомится с программой питания школьников

21 октября, 2019, 10:44

Первая леди Украины во время визита в Японию планирует посетить Центр здоровья и ознакомиться с программой питания японских школьников

Соответствующее сообщение она сделала в Instagram.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента ", - говорится в заметке Зеленской.