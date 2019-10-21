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Espreso.tvОбществоЕлена Зеленская в Японии ознакомится с программой питания школьников

Елена Зеленская в Японии ознакомится с программой питания школьников


фото: Instagram
Первая леди Украины во время визита в Японию планирует посетить Центр здоровья и ознакомиться с программой питания японских школьников

Соответствующее сообщение она сделала в Instagram.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента ", - говорится в заметке Зеленской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Его Величество вступил на престол 1 мая, после того как его отец, Акихито, добровольно передал сыну Хризантемовый трон в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 лет. Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

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