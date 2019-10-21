Экс-руководительница МВФ назвала Трампа "подрывателем" мировой экономики

21 октября, 2019, 13:33

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Крстин Лагард считает президента США Дональда Трампа ответственным за большое количество рисков для мировой экономики

Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS .

На вопрос о вызовах для мировой экономики и Трампа Лагард ответила, что у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски".

"Стабильность рынка не должно зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - подчеркнула она.

По ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, рост безработицы и ослабление роста. Безусловно, это имеет последствия", - добавила Лагард.