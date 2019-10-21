Экс-руководительница МВФ назвала Трампа "подрывателем" мировой экономики
Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS .
На вопрос о вызовах для мировой экономики и Трампа Лагард ответила, что у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски".
"Стабильность рынка не должно зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - подчеркнула она.
По ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.
"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, рост безработицы и ослабление роста. Безусловно, это имеет последствия", - добавила Лагард.
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