 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-руководительница МВФ назвала Трампа "подрывателем" мировой экономики

Экс-руководительница МВФ назвала Трампа "подрывателем" мировой экономики


фото: reuters
Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Крстин Лагард считает президента США Дональда Трампа ответственным за большое количество рисков для мировой экономики

Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS .

На вопрос о вызовах для мировой экономики и Трампа Лагард ответила, что у президента США "есть много ключей, которые разблокировали неопределенность и риски".

"Стабильность рынка не должно зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - подчеркнула она.

По ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и количества рабочих мест, рост безработицы и ослабление роста. Безусловно, это имеет последствия", - добавила Лагард.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать