Денисова встретилась с Сенцовым и обсудила стратегию информполитики по поводу пленных
Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Очертили дорожную карту совместных действий по освещению на международных площадках актуальной информации о всех пленных граждан Украины, содержащихся на территории РФ и временно оккупированной территории Крыма, для скорейшего их возвращения домой", - написала Денисова.
Сенцов рассказал о своих действиях по возврату людей и привлечении внимания к войне России с Украиной.
"Олег рассказал о своей общественной деятельности, которая направлена на привлечение внимания международного сообщества к военным действиям на Востоке, вопрос Крыма и возвращение украинских пленных на родину", - пишет омбудсмен.
Они также обсудили план международных визитов Сенцова.
"Обсудили план его поездок на ближайшее время. В частности, поездки в Париж. Ведь 24 сентября 2018 г. Муниципальный совет этого города предоставила украинскому режиссеру статус почетного гражданина столицы Франции", - говорится в повиидомленни.
Также Денисова сообщила, что поможет Сенцову в частных вопросах.
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