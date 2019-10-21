 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДенисова встретилась с Сенцовым и обсудила стратегию информполитики по поводу пленных

Денисова встретилась с Сенцовым и обсудила стратегию информполитики по поводу пленных


фото: facebook.com
Омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с экспленным Кремля Олегом Сенцовым. Они определили совместные действия по освещению на международной арене информации о пленных украинцах

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Очертили дорожную карту совместных действий по освещению на международных площадках актуальной информации о всех пленных граждан Украины, содержащихся на территории РФ и временно оккупированной территории Крыма, для скорейшего их возвращения домой", - написала Денисова.

Сенцов рассказал о своих действиях по возврату людей и привлечении внимания к войне России с Украиной.

"Олег рассказал о своей общественной деятельности, которая направлена на привлечение внимания международного сообщества к военным действиям на Востоке, вопрос Крыма и возвращение украинских пленных на родину", - пишет омбудсмен.

Они также обсудили план международных визитов Сенцова.

"Обсудили план его поездок на ближайшее время. В частности, поездки в Париж. Ведь 24 сентября 2018 г. Муниципальный совет этого города предоставила украинскому режиссеру статус почетного гражданина столицы Франции", - говорится в повиидомленни.

Также Денисова сообщила, что поможет Сенцову в частных вопросах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать