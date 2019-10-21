Денисова встретилась с Сенцовым и обсудила стратегию информполитики по поводу пленных

21 октября, 2019, 16:23

Омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с экспленным Кремля Олегом Сенцовым. Они определили совместные действия по освещению на международной арене информации о пленных украинцах

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Очертили дорожную карту совместных действий по освещению на международных площадках актуальной информации о всех пленных граждан Украины, содержащихся на территории РФ и временно оккупированной территории Крыма, для скорейшего их возвращения домой", - написала Денисова.

Сенцов рассказал о своих действиях по возврату людей и привлечении внимания к войне России с Украиной.

"Олег рассказал о своей общественной деятельности, которая направлена на привлечение внимания международного сообщества к военным действиям на Востоке, вопрос Крыма и возвращение украинских пленных на родину", - пишет омбудсмен.

Они также обсудили план международных визитов Сенцова.

"Обсудили план его поездок на ближайшее время. В частности, поездки в Париж. Ведь 24 сентября 2018 г. Муниципальный совет этого города предоставила украинскому режиссеру статус почетного гражданина столицы Франции", - говорится в повиидомленни.

Также Денисова сообщила, что поможет Сенцову в частных вопросах.