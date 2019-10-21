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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС прошел без потерь, оккупанты вновь обстреляли Золотое

День в зоне ООС прошел без потерь, оккупанты вновь обстреляли Золотое

В течение текущих суток российские вооруженные силы и наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: неподалеку Авдеевки - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Водяного - из противотанковых гранатометов; возле Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов;
возле Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из стрелкового оружия; возле Попасной - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Орехового по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

 

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