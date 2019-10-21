Чили всколыхнули массовые протесты: 11 погибших

21 октября, 2019, 19:34

Количество погибших в результате массовых беспорядков в Чили, вызванных повышением цен на проезд в метро, возросло до 11 человек

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила мэр чилийской столицы Сантьяго Карла Рубилар, передает El Venezolano.

"Трое погибли в субботу и восемь - вчера в воскресенье", - сказала она.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в ограбленном протестующими супермаркете в Сантьяго.

Из-за протестов в большинстве районов Сантьяго и окрестностях ввели комендантский час. Президент Чили объявил чрезвычайное положение в столице.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042).