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Espreso.tvОбществоЧили всколыхнули массовые протесты: 11 погибших

Чили всколыхнули массовые протесты: 11 погибших

Количество погибших в результате массовых беспорядков в Чили, вызванных повышением цен на проезд в метро, возросло до 11 человек

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила мэр чилийской столицы Сантьяго Карла Рубилар, передает El Venezolano.

"Трое погибли в субботу и восемь - вчера в воскресенье", - сказала она.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в ограбленном протестующими супермаркете в Сантьяго.

Из-за протестов в большинстве районов Сантьяго и окрестностях ввели комендантский час. Президент Чили объявил чрезвычайное положение в столице.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042).

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