Чили всколыхнули массовые протесты: 11 погибших
21 октября, 2019, 19:34
Количество погибших в результате массовых беспорядков в Чили, вызванных повышением цен на проезд в метро, возросло до 11 человек
Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила мэр чилийской столицы Сантьяго Карла Рубилар, передает El Venezolano.
"Трое погибли в субботу и восемь - вчера в воскресенье", - сказала она.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в ограбленном протестующими супермаркете в Сантьяго.
Из-за протестов в большинстве районов Сантьяго и окрестностях ввели комендантский час. Президент Чили объявил чрезвычайное положение в столице.
Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042).
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