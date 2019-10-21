Более 1 млн инфицированных ежедневно: Супрун рассказала, как уберечься от венерических болезней

21 октября, 2019, 16:03

Эксминистр здравоохранения рассказала об основных опасностях болезней, передающихся половым путем, и способах их предотвращения

Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook.

Так, по данным нового исследования ВОЗ, ежедневно ИППП инфицируются более миллиона людей в мире в возрасте от 15 до 49 лет.

"Эти болезни могут вызывать серьезные и хронические неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, приводить к бесплодию или внематочной беременности. Они также связаны с высоким уровнем стигматизации и домашнего насилия. А вирус папилломы человека, который также передается половым путем, может приводить к развитию рака шейки матки", - отмечает Супрун.

Болезни, передающиеся половым путем, являются одной из самых распространенных причин обращений взрослых пациентов за медицинской помощью.

"Что касается предотвращения, то лучших советов, чем иметь защищенный секс или совместно с партнером / партнершей проходить обследование, если хотите отказаться от презерватива, пока нет. Это единственный способ обезопасить себя от инфицирования", - подчеркнула она.

Эксминистр также отметила, венерические заболевания могут долгое время не иметь симптомов, но при этом человек может заражать своих партнеров. К тому же различные болезни имеют разный инкубационный период, поэтому обследоваться нужно по графику, который определит врач.

"Если же вы имеете защищенные половые контакты, можно проходить регулярные обследования на ВИЧ, гепатиты и сифилис раз в год. Так же с другими ИППП - если вы не в группе риска, проверяйтесь раз в год. Этого будет достаточно", - отметила Супрун.

В группе риска люди, которые практикуют незащищенный секс и не имеют постоянного партнера/партнерши; мужчины, имеющие секс с мужчинами; а также женщины, практикующие коммерческий секс.