Абромавичус теперь имеет доступ к гостайне, - СМИ
21 октября, 2019, 16:04
Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс получил допуск к государственной тайне
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ.
Соответствующий документ был подписан должностными лицами спецслужбы 18 октября 2019 г. в порядке ст. 22. Закон Украины "О государственной тайне".
Сегодня решение было передано на регистрацию в Кабинет министров.
- Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей
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