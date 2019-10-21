Абромавичус теперь имеет доступ к гостайне, - СМИ

21 октября, 2019, 16:04

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс получил допуск к государственной тайне

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ.

Соответствующий документ был подписан должностными лицами спецслужбы 18 октября 2019 г. в порядке ст. 22. Закон Украины "О государственной тайне".

Сегодня решение было передано на регистрацию в Кабинет министров.