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Espreso.tvОбщество19 октября в столице "бабье лето" сделало очередной температурный рекорд

19 октября в столице "бабье лето" сделало очередной температурный рекорд


фото: pronedra
После полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3, что на 2,1 выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.

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