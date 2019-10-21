19 октября в столице "бабье лето" сделало очередной температурный рекорд

21 октября, 2019, 12:37

После полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 19 октября столбик максимального термометра поднялся до +23,3, что на 2,1 выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.