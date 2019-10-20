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Espreso.tvОбществоИз-за водителя из Турции в Хмельницком погибла 11-летняя девочка. Ребенок был на тротуаре

Из-за водителя из Турции в Хмельницком погибла 11-летняя девочка. Ребенок был на тротуаре

В Хмельницком на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной днем в субботу, 19 октября 2019 года, гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погиб 11-летняя девочка

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сектор коммуникации областной полиции.

"69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем" Мерседес Е-220 ", ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоцикла марки БМВ, который двигался во встречном направлении Староконстантиновским шоссе, в результате чего произошло столкновения транспортных средств. От удара мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП ", - рассказали в Нацполиции.

Как отмечается, в результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и был госпитализирован в травматологию. Ребенка с многочисленными тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где около 20:00 она скончалась.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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