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Espreso.tvОбществоВступил в силу закон о дезертирстве

Вступил в силу закон о дезертирстве

Согласно новому закону, военные, которые самовольно оставили воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных Сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из рядов ВСУ

Законопроект №1227 четко регламентирует прохождения военной службы, и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины. Он был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в субботу, 19 октября 2019 года, и вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали с ВСУ и других формирований добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

 

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