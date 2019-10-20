Вступил в силу закон о дезертирстве

20 октября, 2019, 07:39

Согласно новому закону, военные, которые самовольно оставили воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных Сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из рядов ВСУ

Законопроект №1227 четко регламентирует прохождения военной службы, и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины. Он был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в субботу, 19 октября 2019 года, и вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировали с ВСУ и других формирований добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.