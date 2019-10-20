В Запорожье появился мурал с изображением генерала УНР Безручко

20 октября, 2019, 20:51

20 октября в Запорожье открыли мурал "Эпоха непокоренных" с изображением генерала-хорунжего УНР Марка Безручко

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Мурал, посвященный Марку Безручко, родившемуся в городе Токмак Запорожской области, находится на главном проспекте города рядом со зданием центрального автовокзала Запорожья.

"На мурале изображены воины-защитники Украины - воины, защищавшие Украину в начале ХХ столетия. На мурале - генерал Безручко. Главное, напомнить обществу, что у нас идет война и агрессор никуда не ушел из нашей земли. Мы должны помнить то, что сделала Россия с Украиной в 1920-е годы, что Россия не изменилась, имперские амбиции никуда не исчезли", - рассказал директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко.

Автор работы - художник Валерий Дзыгало. Роспись размещена на фальшстене, состоящей из 20 отдельных частей. Работы по созданию муралов профинансированы из бюджета Запорожской области.

Марк Безручко - выдающийся украинский военачальник времен Украинской революции 1917-1921 годов. Был начальником оперативного отдела главного управления Генерального штаба Армии Украинского государства, впоследствии возглавлял штабы Отдельной запорожской бригады армии УНР и Корпуса сечевых стрельцов. В августе 1920 года во время советско-польской войны командовал обороной Замостья, во время которой было остановлено наступление советских войск. Впоследствии руководил военным министерством УНР в изгнании.