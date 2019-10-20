В Одессе испытывают самый длинный в Украине трамвай
20 октября, 2019, 08:56
Ночью на улице Одессы впервые вышел последний "выпускник" вагоноремонтных мастерских КП "Одесгорэлектротранс" - трехсекционный вагон "Одиссей MAX"
Об этом сообщил директор предприятия Дмитрий Жеман, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .
"Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улице выезжают они - трамваи. Вот такие у нас сегодня были ночные гонки, с" Одиссей МАХ ", - отметил он.
Начать испытания трехсекционного вагона решили с маршрута №18. Обкатка прошла успешно, трамвай вошел во все кривые и вел себя послушно.
Теперь "Одиссей МАХ" ожидают испытания на других трамвайных маршрутах, после чего он выйдет на линию.
Работать трехсекционный вагон будет, скорее всего, в пиковые часы на маршруте №26 (Старосинна площадь - одиннадцатый станция Люстдорфской пути).
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