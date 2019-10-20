В начале следующей недели в Украине сохранится теплая погода

20 октября, 2019, 15:49

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник на всей территории Украины будет удерживаться теплая погода

Об этом Наталья Диденко сообщила в facebook.

"В понедельник, пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежиться под теплым солнышком. Правда, если провести метеореферендум в наших традициях последнего времени, большинство все равно было бы недовольны такой синоптической ситуацией и обязательно к чему-то бы прицепились", - написала Диденко.

По ее словам, 21 октября в большинстве областей погода останется без изменений, температура составит +17+24 градуса.

"Но атмосфера свое делает - 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17+24 градуса. Будут плавать степенно туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - прогнозирует Диденко.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем около +20 градусов. 24-го октября вероятность осадков на Сумщине и Харьковщине. Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.

"Поэтому не обращайте внимания на вечно недовольное большинство, любите осень, детей, октябрь, солнце, кошек, тепло, берегите себя и своих близких", - призывает Наталья Диденко.