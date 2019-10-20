 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ начале следующей недели в Украине сохранится теплая погода

В начале следующей недели в Украине сохранится теплая погода


фото: 24tv.ua
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник на всей территории Украины будет удерживаться теплая погода

Об этом Наталья Диденко сообщила в facebook.

"В понедельник, пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежиться под теплым солнышком. Правда, если провести метеореферендум в наших традициях последнего времени, большинство все равно было бы недовольны такой синоптической ситуацией и обязательно к чему-то бы прицепились", - написала Диденко.

По ее словам, 21 октября в большинстве областей погода останется без изменений, температура составит +17+24 градуса.

"Но атмосфера свое делает - 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня +17+24 градуса. Будут плавать степенно туманы, создавая фантастически красивые рассветы", - прогнозирует Диденко.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем около +20 градусов. 24-го октября вероятность осадков на Сумщине и Харьковщине. Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов.

"Поэтому не обращайте внимания на вечно недовольное большинство, любите осень, детей, октябрь, солнце, кошек, тепло, берегите себя и своих близких", - призывает Наталья Диденко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать