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Espreso.tvОбществоВ Днепре до сих пор стоит памятник Ленину

В Днепре до сих пор стоит памятник Ленину

На улице Шинной, 14 в городе Днепр можно увидеть постамент с бюстом Ленина

Об этом сообщается в группе Декоммунизация. Украина в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Свежее фото из города Днепр. Улица Шинная, 14. Памятник Ленину до сих пор на месте. Будем принимать меры, чтобы в ближайшее время его там не было", - говорится в заметке.

Это промышленная зона. По этому адресу расположен учебно-производственный комплекс.

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