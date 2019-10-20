В Днепре до сих пор стоит памятник Ленину

20 октября, 2019, 14:56

На улице Шинной, 14 в городе Днепр можно увидеть постамент с бюстом Ленина

Об этом сообщается в группе Декоммунизация. Украина в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Свежее фото из города Днепр. Улица Шинная, 14. Памятник Ленину до сих пор на месте. Будем принимать меры, чтобы в ближайшее время его там не было", - говорится в заметке.

Это промышленная зона. По этому адресу расположен учебно-производственный комплекс.