В Берлине загорелся поезд: есть пострадавшие
20 октября, 2019, 10:26
Три человека пострадали из-за возгорания вагона дальнего следования в Берлине (ФРГ)
Об этом городская пожарная служба сообщает в Twitter, передает Еспресо.TV .
Пострадавшие не получили существенных повреждений. ранений.
Вагон пострадал серьезно.
Это случилось на железнодорожной станции "Бельвю".
Letztes Update zu #Bellevue : Der Brand im #Fussball_Fanzug ist gelöscht. Die Anzahl von 3 Leichtverletzten hat sich nicht erhöht. Waggon schwer beschädigt. Bergung durch @DBAG wird den morgigen Tag noch andauern. Wir reduzieren die Kräfte. pic.twitter.com/mBgz6jfnkn- Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19 октября 2019 г.
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