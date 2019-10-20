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Espreso.tvМирВ Берлине загорелся поезд: есть пострадавшие

В Берлине загорелся поезд: есть пострадавшие

Три человека пострадали из-за возгорания вагона дальнего следования в Берлине (ФРГ)

Об этом городская пожарная служба сообщает в Twitter, передает Еспресо.TV .

Пострадавшие не получили существенных повреждений. ранений.

Вагон пострадал серьезно.

Это случилось на железнодорожной станции "Бельвю".

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