Тренер рассказал о состоянии госпитализированного после боя Гвоздика
Об этом сообщает ESPN.
По словам Атласа, Гвоздик остается в больнице, поскольку он почувствовал головную боль после пропущенных ударов и поражения техническим нокаутом.
"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в госпиталь, так как у него болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться еще на 24 часа", - сказал Атлас.
По его словам, Гвоздика в ближайшее время выпишут из больницы, после чего он отправится домой.
"Мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке. Это просто мера предосторожности. Сегодня его выпишут из госпиталя", - заверил Атлас.
- В ночь против 19 октября во Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.
- Александр Гвоздик после поражения от россиянина Артура Бетербиева был госпитализирован .
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