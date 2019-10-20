Тренер рассказал о состоянии госпитализированного после боя Гвоздика

20 октября, 2019, 17:07

Тренер Александра Гвоздика американец Тедди Атлас рассказал о состоянии украинского боксера, которого госпитализировали после поражения от россиянина Артура Бетербиева

Об этом сообщает ESPN.

По словам Атласа, Гвоздик остается в больнице, поскольку он почувствовал головную боль после пропущенных ударов и поражения техническим нокаутом.

"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в госпиталь, так как у него болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться еще на 24 часа", - сказал Атлас.

По его словам, Гвоздика в ближайшее время выпишут из больницы, после чего он отправится домой.

"Мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке. Это просто мера предосторожности. Сегодня его выпишут из госпиталя", - заверил Атлас.