Сценарий "минимум" Путина: полная оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей 2020 года, - Портников

20 октября, 2019, 13:47

Владимир Путин выдвигает все новые и новые угрожающие для Украины предварительные условия своей возможной встречи с Владимиром Зеленским на переговорах в нормандском формате в Париже, поскольку он против того, чтобы с ним видеться

В то же время, за счет попыток украинской стороны как-то воплотить в жизнь его прихоти, правитель России надеется в такой степени дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы в следующем году полностью захватить Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в субботу, 19 октября 2019 года, в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

Он отметил, что отношение Путина к Украине остается неизменным со времени провозглашения им Крымской речи и целью российской военной и внешней политики является если не полное поглощение Украины под эгидой "конфедерации" России, Украины, Беларуси и Казахстана, которую он сам и возглавит, то, по крайней мере, частичное - в виде "присоединение" к РФ проекта "Новороссия" в пределах восточных и южных областей Украины.

"Есть сценарий" минимум ": это оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей полностью 2020 года. В случае если Украина будет ослаблена так, что не сможет дать этому сопротивление. Поэтому совершенно очевидно, что оккупация Харьковской области, с ее военным потенциалом, с ее оборонной промышленностью, является важной предпосылкой для дальнейшей оккупации Украины в будущем ", - пояснил Портников.

По его мнению, на существование в Кремле подобного "минимального сценария" и на его воплощение прежде всего указывает то, что в руководстве России пока "никто серьезно не говорит о ликвидации народных республик", тогда как украинская власть настаивает, что мир на Донбассе наступит только тогда , когда будет ликвидировано "ДНР" и "ЛНР", что и предусмотрено Минскими соглашениями.