 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСценарий "минимум" Путина: полная оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей 2020 года, - Портников

Сценарий "минимум" Путина: полная оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей 2020 года, - Портников

Владимир Путин выдвигает все новые и новые угрожающие для Украины предварительные условия своей возможной встречи с Владимиром Зеленским на переговорах в нормандском формате в Париже, поскольку он против того, чтобы с ним видеться

В то же время, за счет попыток украинской стороны как-то воплотить в жизнь его прихоти, правитель России надеется в такой степени дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы в следующем году полностью захватить Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в субботу, 19 октября 2019 года, в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .

Он отметил, что отношение Путина к Украине остается неизменным со времени провозглашения им Крымской речи и целью российской военной и внешней политики является если не полное поглощение Украины под эгидой "конфедерации" России, Украины, Беларуси и Казахстана, которую он сам и возглавит, то, по крайней мере, частичное - в виде "присоединение" к РФ проекта "Новороссия" в пределах восточных и южных областей Украины.

"Есть сценарий" минимум ": это оккупация Харьковской, Донецкой и Луганской областей полностью 2020 года. В случае если Украина будет ослаблена так, что не сможет дать этому сопротивление. Поэтому совершенно очевидно, что оккупация Харьковской области, с ее военным потенциалом, с ее оборонной промышленностью, является важной предпосылкой для дальнейшей оккупации Украины в будущем ", - пояснил Портников.

По его мнению, на существование в Кремле подобного "минимального сценария" и на его воплощение прежде всего указывает то, что в руководстве России пока "никто серьезно не говорит о ликвидации народных республик", тогда как украинская власть настаивает, что мир на Донбассе наступит только тогда , когда будет ликвидировано "ДНР" и "ЛНР", что и предусмотрено Минскими соглашениями.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать