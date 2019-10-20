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Espreso.tvОбществоПьяная киевлянка за рулем Cherry устроила автородео и пожар на Паньковщине

Пьяная киевлянка за рулем Cherry устроила автородео и пожар на Паньковщине

В центре Киева загорелся легковой автомобиль, огонь перекинулся на грузовик. Инцидент произошел на улице Назаровская Шевченковского района столицы. Как выяснилось, всему этому предшествовала история с погоней

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Патрульные в 6:30 утра увидели на Бессарабке авто, которое ехало без включенных фар. Когда экипаж полиции пытался остановить автомобиль Cherry, чтобы попросить включить фары, машина начала набирать скорость. По словам полицейского, авто ехало около 130 км / ч, проехав несколько светофоров на красный свет.

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик с фруктами.

Как следствие, седан загорелся. Водителем оказалась девушка 23-24 лет, не успев выйти из машины.

Огонь перекинулся на грузовик.

Девушка с признаками алкогольного опьянения заявила, что это ее авто и она со всем разберется, но ей сейчас "надо идти".

На место аварии кроме полицейских прибыли также пожарные и карета скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа.

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