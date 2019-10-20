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Espreso.tvОбществоПобеды недели в ООС: уничтожение вражеского укрепления и ликвидированы боевики

Победы недели в ООС: уничтожение вражеского укрепления и ликвидированы боевики

иллюстративное
фото: flickr.com
В течение уходящей недели, защитники Украине продолжали уничтожать живую силу российско-террористических войск, а также их полевую фортификацию

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .

По информации издания, подтвержденные потери российских оккупационных войск в Донбассе за указанный период составили 2 человека:

1 АК (так называемая "армия "ДНР"): 1 омсбр (Кальмиусское) - 1 боевик и 9 омсп (Новоазовск) - 1 боевик.

Кроме того, 16 октября украинские армейцы обнародовали видео успешной боевой операции на Донбассе разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а с самих огневых позиций.

В зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. Из-за этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери.

После этого к делу приступили разведчики К-2. Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений, которые постоянно помогают им, и однажды по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.

Операция прошла успешно, без потерь с нашей стороны. Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра.

 
  • После того, как украинская сторона начала усиленно готовиться к переговорам с Россией в Париже, пресс-служба Минобороны прекратила публиковать статистику уничтожения российских военных и их наемников.
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