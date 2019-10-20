Победы недели в ООС: уничтожение вражеского укрепления и ликвидированы боевики
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .
По информации издания, подтвержденные потери российских оккупационных войск в Донбассе за указанный период составили 2 человека:
1 АК (так называемая "армия "ДНР"): 1 омсбр (Кальмиусское) - 1 боевик и 9 омсп (Новоазовск) - 1 боевик.
Кроме того, 16 октября украинские армейцы обнародовали видео успешной боевой операции на Донбассе разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а с самих огневых позиций.
В зоне проведения ООС на одном из участков российско-украинской войны наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. Из-за этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери.
После этого к делу приступили разведчики К-2. Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия других подразделений, которые постоянно помогают им, и однажды по позициям оккупантов прилетел неожиданный и адекватный ответ.
Операция прошла успешно, без потерь с нашей стороны. Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра.
- После того, как украинская сторона начала усиленно готовиться к переговорам с Россией в Париже, пресс-служба Минобороны прекратила публиковать статистику уничтожения российских военных и их наемников.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха