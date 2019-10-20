Оккупанты усилили обстрелы вблизи Мариуполя
При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию, передает Еспресо.TV со ссылкой на АрмияInform .
Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного вблизи Мариуполя, тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.
В то же время оккупанты не слишком и занимаются точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск.
"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушено и повреждено. Кроме материального ущерба, враждебные обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей", - рассказал морской пехотинец Юрий.
В свою очередь, бойцы ВСУ, кроме обороны занимаемых позиций, всегда готовы прийти на помощь гражданскому населению. На днях у жителя Водяного, которого здесь все называют за "Дед Василий", в результате обстрела была повреждена крыша дома. Украинские морпехи в свободное от несения службы на позициях время помогли семье перекрыть крышу здания.
"Я никогда не поверю, что сепаратисты с той стороны так помогают своим оккупированным гражданским, как наши солдаты беспокоятся о нас", - утирая слезы, рассказал Василий Федорович.
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