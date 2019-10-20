 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты усилили обстрелы вблизи Мариуполя

Оккупанты усилили обстрелы вблизи Мариуполя

В течение последней недели российские войска и нанятые ими боевики значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов украинских позиций на Приазовье

При этом противник применяет не только стрелковое вооружение, но и запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию, передает Еспресо.TV со ссылкой на АрмияInform .

Как рассказывают военнослужащие, которые держат оборону в районе Водяного вблизи Мариуполя, тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины.

В то же время оккупанты не слишком и занимаются точностью своих артиллеристов. Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций наших войск.

"В Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушено и повреждено. Кроме материального ущерба, враждебные обстрелы несут прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей", - рассказал морской пехотинец Юрий.

В свою очередь, бойцы ВСУ, кроме обороны занимаемых позиций, всегда готовы прийти на помощь гражданскому населению. На днях у жителя Водяного, которого здесь все называют за "Дед Василий", в результате обстрела была повреждена крыша дома. Украинские морпехи в свободное от несения службы на позициях время помогли семье перекрыть крышу здания.

"Я никогда не поверю, что сепаратисты с той стороны так помогают своим оккупированным гражданским, как наши солдаты беспокоятся о нас", - утирая слезы, рассказал Василий Федорович.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать