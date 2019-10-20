Нормандского формата до конца года не будет. Киев должен предложить альтернативу Минским договоренностям, - Фейгин

20 октября, 2019, 21:55

До конца 2019 года встреча Зеленского с Путиным, очевидно, не состоится

Такое мнение российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин выразил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Я уже уверен, что никакого Нормандского формата до конца года не будет. Потому что Москве это не выгодно, собственно. И Киеву, на тех условиях, на которых ему предлагают, участвовать в этом формате не выгодно", - отметил он.

По словам Фейгина, официальный Киев может воспользоваться данной ситуацией и предложить "объемлюющую, широкую альтернативу Минским соглашениям".

"Он (Киев - ред.) должен наконец уже сказать, что Минские соглашения себя исчерпали", - подчеркнул политик.

"Нужно создать свою альтернативу в виде плана по реинтеграции ОРДЛО и попытаться со стороны дипломатии украинской убедить Запад и, по возможности, США, хотя мы видим, что США себя за скобки вывели и не собираются лезть в это все, хотя Зеленский этого очень хотел", - объяснил Фейгин.

При этом он обратил внимание на то, что данная альтернатива не должна содержать идеи о "безумных выборах", амнистии для боевиков и создании народной милиции.