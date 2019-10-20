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Espreso.tvОбществоНАПК возглавила бывшая депутат от БПП Новак

НАПК возглавила бывшая депутат от БПП Новак


фото: slovoidilo.ua
Кабмин назначил и.о. главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Новак, которая была депутатом предыдущего созыва от Блока Петра Порошенко

Об этом сообщает "Правительственный портал" .

Соответствующее решение было принято 20 октября на заседании Кабинета министров.

Наталья Новак родилась в 1955 году. Имеет три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета - III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем главы депутатской фракции УДАР Виталия Кличко.

С ноября 2012 - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, № 11 в партийном списке партии УДАР. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014 г. была избрана народным депутатом Украины по партийному списку (№16) от Блока Петра Порошенко. Была заместителем главы комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

На местных выборах в Киеве 2015 г. баллотировалась на должность Киевского городского главы от партии "Гражданская позиция".

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