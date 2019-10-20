Между Нью-Йорком и Сиднеем состоялся самый длинный беспосадочный авиарейс в истории

20 октября, 2019, 21:41

Самолет Boeing 787-9 совершил между Нью-Йорком и Сиднеем самый длинный беспосадочный авиарейс в истории на расстояние 16 тыс. Км

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длинный беспосадочный авиарейс в истории. Полет из Нью-Йорка в Сидней продолжался 19 ч 14 мин. Расстояние между городами составляет более 16 тыс. км.

Рейс Qantas был осуществлен с максимальным запасом топлива, несколькими пассажирами, ограниченным багажом и без груза. Цель состояла в том, чтобы собрать данные с помощью команды исследователей о состоянии пассажиров и экипажа.

Предыдущий рекорд принадлежал рейсу авиакомпании Singapore Airlines, следовавшему из американского Ньюарка в Сингапур. Самолет находился в воздухе 18 ч 50 мин, преодолев расстояние около 15,5 тыс. км.