Медведев в Белграде призвал Сербию "сближаться" с Евразийским союзом

20 октября, 2019, 11:52

Во время своего однодневного официального визита в Белград (Сербия), который состоялся в субботу, 19 октября 2019 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев смотрел выступления сербских военных, благодарил за непринятия санкций и приглашал к Евразийскому экономическому союзу, уверяя, что это не повредит сближению Сербии с ЕС

Медведев прибыл в Сербию по случаю 75-й годовщины освобождения Белграда от нацистской оккупации во Второй мировой войне. По этому поводу на белградском военном аэродроме было устроено демонстрацию сноровки вооруженных сил Сербии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

В этом параде приняли участие ветераны всех войн, происходивших на территории бывшей Югославии в течение девяностых годов прошлого века.

"Таким образом Сербия стремится доказать, что считает те войны справедливыми и не признает, что она была агрессором на территории бывших югославских республик, которые тогда становились независимыми государствами", - отмечается в сообщении.

После разговоров с сербским президентом Александром Вучич и главой правительства Анной Брнабич глава российского правительства обратился к депутатам парламента Сербии.

Со словами Медведева, экономические отношения между двумя странами "растут из года в год". В этом году товарообмен, по его словам, достиг $ 4 млрд, с большим профицитом с российской стороны.

Медведев также поблагодарил сербских чиновников, что Сербия не ввела санкции против России, но при этом не вспомнил, почему страны ЕС ввели экономические меры против России.

Он напомнил, что сербская сторона воспользовалась шансом и увеличила экспорт на российский рынок. В ближайшее время, сказал российский премьер, будут открыты новые возможности: на следующей неделе председатель сербского правительства в Москве подпишет соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, которая ускорит вывоз сербских товаров.

Ключевыми общими проэктам он назвал строительство газопровода "Турецкий поток", и реконструкцию сербских железных дорог, проводимой благодаря российским кредитам.