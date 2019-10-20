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Espreso.tvМирМадрид отказался от переговоров с каталонским сепаратистами

Мадрид отказался от переговоров с каталонским сепаратистами


фото: newindianexpress.com
Правительство Испании в субботу, 19 октября 2019 года, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, которые не прекращают акции протеста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Исполняющий обязанности руководителя правительства страны Педро Санчес заявил, что глава кабмина этого автономного региона Ким Торра сначала должен осудить беспорядки, которые привели к десяткам раненых, и таким образом дистанцироваться от действий радикальных сепаратистов.

Кроме того, Мадрид требует налаживания связей с теми каталонцами, которые не хотят независимости от Испании.

Вечером 19 октября около 6 тыс. участников митинга в Барселоне продолжили строить уличные баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь. Полиция применила пинометы - устройства, стреляющие пеной, которая быстро сжимается.

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