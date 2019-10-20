Мадрид отказался от переговоров с каталонским сепаратистами
20 октября, 2019, 08:34
Правительство Испании в субботу, 19 октября 2019 года, отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, которые не прекращают акции протеста
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Исполняющий обязанности руководителя правительства страны Педро Санчес заявил, что глава кабмина этого автономного региона Ким Торра сначала должен осудить беспорядки, которые привели к десяткам раненых, и таким образом дистанцироваться от действий радикальных сепаратистов.
Кроме того, Мадрид требует налаживания связей с теми каталонцами, которые не хотят независимости от Испании.
Вечером 19 октября около 6 тыс. участников митинга в Барселоне продолжили строить уличные баррикады. В нескольких местах заграждения охватил огонь. Полиция применила пинометы - устройства, стреляющие пеной, которая быстро сжимается.
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