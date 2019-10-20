Компания Дерипаски добывает в Украине уникальный кварцит и обеспечивает им армию России, - "Схемы"

20 октября, 2019, 14:15

Дочерняя фирма компании "Русал", которая принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаске, в обход санкций добывает на Сумщине кварцит и продает его российским оборонным предприятиям

Об этом говорится в расследовании проекту "Схемы: коррупция в деталях", передает Еспресо.TV .

Высококачественные кварциты добываются в Баницком карьере (Сумская область), которые через заводы того же Дерипаски в виде кремния попадают на предприятия российского оборонного комплекса для производства оружия.

"Таких месторождений в мире очень мало. В Европе аналогов ему нет. Поэтому это месторождение является уникальным", - отмечает почетный разведчик недр Константин Ткачев.

С кварцита из Баницкого месторождения, в том числе, делают кремний сверхвысокого качества. Ученые называют этот минерал "сырьем будущего".

"Сейчас Баницкий карьер почти не поставляет кварцит украинским предприятиям. Более 90% добычи он продает в Россию. Тогда как Украина вынуждена импортировать кремний из Китая ... А ценное сырье из украинских недр едет в государство, которое сама же Украина признала агрессором" , - говорится в расследовании.

Владельцем ООО "Глуховский карьер кварцитов", который добывает в Баничи высокочистый кварцит, с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. Это - "дочерняя фирма" "Объединенной компании" Русал "влиятельного олигарха Олега Дерипаски, которого СМИ называют одним из наиболее приближенных к Владимиру Путину.

"И именно эта фирма при странных обстоятельствах не попала в список санкций в Украине, хотя по другим его компаниям, которые, наоборот, не ведут хозяйственной деятельности в Украине, санкции были применены", - отмечается в расследовании.

Почти весь добытый из украинских недр высококачественный минерал, из которого изготавливают кремний, в 2018 году был вывезен в Россию. ООО "Глуховский карьер кварцитов" продавал его двум предприятиям в России. Половину добытого сырья покупал один из крупнейших производителей кремния в России - завод "Кремний-Урал", также входит в "Русал". Со своей стороны, завод Дерипаски в течение 2019-го отгрузил 12 тонн кремния на выполнение государственного заказа российскому государственному заказчику - "Новосибирском механическому заводу" Искра ".

Журналисты "Схем" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.